Trzecia edycja wrocławskiego turnieju Huberta Hurkacza – Hubi Cup z rangą Super Serii dla zawodników do lat 12

Hubi Cup to Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Super Serii w kategorii do lat 12, który odbędzie się w terminie 31 maja – 3 czerwca 2025. Do Wrocławia przyjedzie blisko setka najlepszych zawodniczek i zawodników, by powalczyć nie tylko o puchary, ale przede wszystkim – o doświadczenia, które zostają na całe życie. Czworo finalistów pojedzie na prestiżowy turniej ATP 500 w Halle w Niemczech jako goście specjalni Huberta Hurkacza. Waterdrop ponownie wesprze inicjatywę swojego ambasadora. Misją marki jest promowanie zdrowych nawyków związanych z nawadnianiem, dlatego ufundowała dla uczestników turnieju butelki wielokrotnego użytku.

– Chcę, żeby dzieciaki poczuły atmosferę zawodowego touru. Wiem, jak wiele dają takie przeżycia. Widziałem, jakie wrażenie zrobiło to na finalistach poprzednich edycji i bardzo mnie to cieszy, że mogę pokazać im, że warto walczyć, przeżywać zwycięstwa i porażki. Mam nadzieję, że z Halle wrócą z jeszcze większą motywacją do gry i spełniania marzeń – mówi Hubert Hurkacz, ambasador Waterdrop.

Hubi Cup z rangą Super Serii przyznaną przez Polski Związek Tenisowy

Pierwsza edycja turnieju Hubi Cup odbyła się w 2023 roku. Tegoroczna edycja, tak jak poprzednie, zyskała najwyższą rangę w tej kategorii wiekowej – Super Serię – przyznawaną przez Polski Związek Tenisowy. Tym samym zawody stały się jednym z najważniejszych turniejów w kraju. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania głosów praktyków i ekspertów, którzy znają tenis od podszewki – swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się m.in. Radosław Szymanik, były kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa oraz Marcin Matkowski, jeden z najlepszych polskich deblistów, finalista US Open i Australian Open.

Rodzinny charakter turnieju

Turniejowi towarzyszy weekendowe otwarcie w atmosferze sportowo-rodzinnego pikniku. Na korty Spartan będzie można przyjść na jogę na trawie, mini festiwal food trucków z pysznym i zdrowym jedzeniem, do mobilnej kliniki fizoterapeutycznej, połączenie na żywo z Hubertem.

– To Hubert nas zainspirował. Stworzyliśmy turniej, w którym dzieci mogą czuć się jak gwiazdy światowego tenisa. Z całym sercem budujemy wokół tego wydarzenia coś więcej niż sport. Rodzinne atrakcje zaplanowaliśmy także pod kątem Dnia Dziecka, zapraszamy całe rodziny. Chcemy, żeby korty tętniły życiem, bo zależy nam, aby jak najwięcej dzieci odkryło w sobie pasję do sportu, do tenisa – podkreśla Krzysztof Hurkacz, tata Huberta.

Za organizację odpowiada Come-On Tennis Club Wrocław oraz rodzina Hurkaczów, wspierani przez zespół Huberta, WCT Spartan, partnerów i sponsorów.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową oraz profil instagramowy turnieju Hubi Cup.